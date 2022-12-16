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Сериал «Шантарам» со звездой «Джентльменов» Чарли Ханнэмом закрыли после первого сезона

Общество
Сериал «Шантарам» со звездой «Джентльменов» Чарли Ханнэмом закрыли после первого сезона

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ не стал продлевать на второй сезон криминальную драму с элементом триллера «Шантарам», главную роль в котором сыграл звезда фильма «Джентльмены» Чарли Ханнэм.

Как сообщает издание Deadline, новый эпизод, который выйдет 16 декабря, станет заключительным для сериала, оказавшегося гораздо менее популярным, чем другие проекты Apple TV+.

Действие сериала разворачивается вокруг наркомана Лина, который сбегает из тюрьмы в Австралии и отправляется в Индию, где становится фальшивомонетчиком и контрабандистом. Там герою предстоит также сняться в кино и даже найти свою любовь.
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