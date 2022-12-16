События в Донбассе на 15:00 16 декабря: ликвидация украинских ДРГ, ВСУ обстреляли Лантратовку

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в утренней сводке сообщила, что за сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 222 боеприпаса. Обстрелы велись по районам 9 населенных пунктов, погибли 2 мирных жителя и 13 получили ранения.
С начала суток 16 декабря ВСУ открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Майорск, Гольмовский, Макеевка, Горловка. В Донецке в результате обстрела погиб мирный житель. Также при ударе посекло осколками маршрутку, в которой находились пассажиры, есть пострадавшие.
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток на Лиманском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 3 пикапа, также ликвидированы 3 диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия. Потери украинских войск составили более 40 человек личного состава, 3 боевые бронемашины и 2 автомобиля.
На Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в районе Сладкого. В районах Новомайорского и Шевченко уничтожены 2 ДРГ ВСУ. За сутки ликвидировано до 50 украинских военнослужащих и 3 автомобиля.
В районе Рай-Александровки поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты беспилотные летательные аппараты ВСУ в районах Новоукраинского, Графского и Сладкого.
Продолжаются бои в Водяном, отмечается продвижение союзных сил в районах Первомайского и Невельского, сообщает военный эксперт Борис Рожин.
Вице-премьер ДНР Владимир Ежиков сообщил, что добываемый в республике уголь имеет серьезный потенциал для экспорта. Министр отметил, что антрацит очень востребован на мировом рынке. Кроме того, в ДНР добывается гранит высокой плотности и твердости – это довольно дорогой энергоматериал, который также может быть интересен зарубежным покупателям.
Ежиков сообщил, что крупные российские корпорации заинтересованы в организации добычи редкоземельных металлов в ДНР. По словам вице-премьера, речь идет в том числе о разработке специфических видов недр, запасов редкоземельных металлов.
ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в утренней сводке сообщила, что за предыдущие сутки ВСУ в боях с подразделениями ЛНР потеряли до 50 человек личного состава, танк, 3 бронетранспортера, 2 беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники. Обстрелам со стороны украинских войск подвергся населенный пункт Стаханов.
С начала суток 16 декабря ВСУ открывали огонь по Стаханову, Сватово и Лантратовке. В Лантратовке при ударе погибли 11 человек, судьба еще 20 остается неизвестной. В результате обстрела Сватово погиб мирный житель, еще один гражданский получил ранения. Повреждены 6 жилых домов.
Минобороны РФ в ходе брифинга сообщило, что за сутки была отражена попытка ВСУ контратаковать в районе Белогоровки. В районе Первомайска средствами ПВО перехвачены 2 снаряда HIMARS.
Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что вновь прибывших на линию боевого соприкосновения военнослужащих ВСУ заставляют подписывать бумаги об уголовной ответственности за невыполнение приказов, дезертирство, самовольную сдачу в плен, разглашение сведений, относящихся к гостайне. Такая практика, в частности, отмечена в районе Бахмута в ДНР.