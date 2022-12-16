События в Донбассе на 15:00 16 декабря: ликвидация украинских ДРГ, ВСУ обстреляли Лантратовку

Вице-премьер ДНР Владимир Ежиков сообщил, что добываемый в республике уголь имеет серьезный потенциал для экспорта. Министр отметил, что антрацит очень востребован на мировом рынке. Кроме того, в ДНР добывается гранит высокой плотности и твердости – это довольно дорогой энергоматериал, который также может быть интересен зарубежным покупателям.