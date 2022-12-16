«Абсолютная деградация политического класса»: политолог о глубине падения немецкого канцлера Шольца

Читатели немецкой газеты Die Welt подвергли резкой критике заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ни один из планов президента России Владимира Путина не сработал.
Граждане ФРГ вспомнили Шольцу и непомерные счета за коммунальные услуги, и общий экономический упадок, наступивший после разрыва отношений с нашей страной.
«Канцлер, по-видимому, живет в очень личном пузыре восприятия, полностью оторванном от реальности», — отметил один из комментаторов и участник дискуссии.
В беседе с ФАН характеристику Шольцу и политическому классу Германии и Европы в целом дал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Европейские политики утратили не только связь с реальностью, они потеряли и политическую субъектность, — считает он. — Время великих европейских государственных мужей, таких как Шарль де Голь или даже Гельмут Коль и Жак Ширак похоже безвозвратно ушло в прошлое. Нынешние европейские политики это в буквальном смысле политические пигмеи, от которых ничего не зависит, потому что над ними находится Брюссель, а еще выше Вашингтон».
И в этом смысле немецкий политик, даже если это канцлер Германии, не субъектен и не суверенен, что очень наглядно демонстрирует Шольц, принимая оскорбления от украинского посла и никак не отвечая на них, подчеркивает политолог.
«То, что мы наблюдаем это абсолютная деградация политического класса Европы в условиях ее полного подчинения Вашингтону. В этом смысле Шольц очень явный пример деградации и интеллектуальной, и нравственной и волевой», — выносит вердикт Шаповалов.
«Фактически мы имеем дело с человеком, который не отвечает за свои слова, не является политиком, выражающим национальные интересы Германии. И который позволяет себе то, что ни один немецкий политик до него в должности канцлера позволить просто напросто не мог», — так характеризует он Шольца.
Таких выпадов в адрес России, которые позволяет себе Шольц, заявлений и в отношении российского президента, и нашего народа, и спецоперации — все это свидетельствует о глубоком нравственном падении немецких элит, которые забыли и о бремени ответственности немецкого народа перед нашим народом за преступления геноцида времен Великой Отечественной войны, обобщает эксперт.
«Забыли и ту роль, которую сыграл наш народ в объединении Германии и ту роль, которую мы играем в созидании национального богатства этой страны. Все это нынешние немецкие политики забыли, и Шольц очень явно это демонстрирует», — констатирует Владимир Шаповалов.
Как писал ранее аналитик Дмитрий Косырев, немецкий канцлер Олаф Шольц стремится стать предводителем «загнавшей себя в угол» Европы.