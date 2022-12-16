Василий Стоякин: В современном мире нацизм не является «идеальным злом»

Накануне Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, при этом полсотни стран проголосовали против этого документа. Как рассказал ФАН политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, главный мотив всех этих стран — сделать что-то в пику России.
За документ под названием «Борьба с героизацией нацизма и неонацизмом» проголосовали 120 стран, воздержались — 10, против выступили 50 государств. В числе тех, кто не поддержал резолюцию, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия и США.
Как заявил ФАН политолог, обозреватель издания «Украина. ру» Василий Стоякин, эти результаты связаны как с текущей политической ситуацией, так и с постепенным стиранием исторической памяти у современных политиков.
«На мой взгляд, тут ситуация достаточно простая — для многих стран Запада вполне достаточно того, что против героизации нацизма выступает Россия. Для многих западных политиков это само по себе означает, что нацизм — это хорошо. Проблема в том, что из-за мощного потока пропаганды в СМИ «идеальным злом» сегодня выступает не нацизм, эту роль фактически «повесили» на Россию. Значит, «все, что хорошо для России, плохо для «цивилизованного мира», — указал Стоякин.
Отчасти на эту позицию влияет и то, что страшная историческая роль нацизма в мире постепенно «стирается», указал аналитик.
«На Западе уже выросло поколение людей, у которых даже родители не помнят ужасов Второй Мировой, Холокоста, массовых расстрелов и т. д. Впрочем, то же самое происходит и на Украине — поколение людей, помнящих нашествие немецких оккупантов в 1940-х, сегодня почти полностью ушло, — указал Стоякин. — Впрочем, само по себе отрицательное решение части участников Генассамблеи ООН — чисто политическое. Сам по себе нацизм на Западе, по крайней мере, на официальном уровне, не оправдан. Тем не менее есть важный нюанс — там речь идет об осуждении тоталитаризма как такового, во многих странах режимы Гитлера и Сталина вовсе не представлены как антиподы. Со своей стороны, у нас уравнивание гитлеризма и сталинизма законодательно запрещено, об этом написано во всех учебниках»
Беда еще и в том, что в современном мире представление нацизма как «абсолютного зла» — это особенность советского и еврейского мировосприятия, что вполне оправдано исторически, продолжает Стоякин.
«На Западе же представления о нацизме как об «абсолютном зле», по сути, никогда не было. По западной теории, он появился в свое время как инструмент решения определенных задач крупного капитала, и именно так он воспринимался и в дальнейшем, — отметил эксперт. — Поэтому на Западе тот же Вернера фон Брауна, создателя гитлеровского «оружия возмездия», никто после окончания Второй Мировой и не пытался преследовать. Наоборот, он занимал достаточно высокие посты в американской науке. Стоит помнить и о том, что те же США принимали активное участие в становлении немецкой военной промышленности во времена Третьего Рейха»
Впоследствии, после Второй мировой, Запад активно сотрудничал со многими бывшими нацистами, они же занимали многие видные посты в послевоенной Германии.
«Единственная поправка, которую всегда делал Запад — в том, что нацистов ни в коем случае нельзя допускать к власти, и их, как правило, к ней и не допускали. На примере той же Украины мы видим, что записные идеологические нацисты сегодня находятся якобы на периферии общественной жизни, а формально правят в стране вроде как «приличные люди» — актеры, продюсеры, олигархи и т. д. Отсюда и произрастают корни той картины, которую мы и видим сейчас на Генассамблее ООН», — заключил Василий Стоякин.
Напомним, резолюция о борьбе с героизацией нацизма принимается Генассамблеей ООН ежегодно. Она рекомендует всем странам принять конкретные меры, в том числе в сферах законодательства и образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. А также отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой.
Авторы резолюции решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма — такие, как нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе, на памятники жертвам Второй мировой войны. Резолюция также призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации, в том числе законодательно. Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов и риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности и религии.