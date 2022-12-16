Василий Стоякин: В современном мире нацизм не является «идеальным злом»

Авторы резолюции решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма — такие, как нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе, на памятники жертвам Второй мировой войны. Резолюция также призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации, в том числе законодательно. Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов и риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности и религии.