Николай Межевич объяснил, почему противостояние с РФ закончится для Запада поражением

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ уверен, что Россия выдержит натиск западных стран, которые перешли к открытой военно-политической конфронтации. По его мнению, отношения с Западом подошли к критической отметке, за которой неминуемо последует восстановление Россией утраченных после развала СССР позиций на международной арене.
Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию России и национальным проектам. По итогам года прогнозируется снижение ВВП на 2,5%, что в десять раз меньше, чем предсказали недруги страны на Западе. Дефицит бюджета ожидается в 2% и это лучший результат среди стран топ-20 по размерам национальных экономик. Также Россия сохранила положительный торговый баланс и смогла переориентировать товарные потоки с Запада в Азию.
Николай Межевич считает, что блокада, которую пытается устроить России коллективный Запад, имеет беспрецедентный характер. По его словам, в истории не было такого, чтобы противники ставили такие масштабные задачи тотального контроля над прилегающим пространством государства, прекращения с ним экономических и других связей. Даже СССР, отметил политолог, не подвергался такому давлению.
«У нас с середины 1920-х и практически по 1991-й год были ограничительные режимы на торговлю с большинством европейских и ведущими азиатскими странами. Однако это не было такой масштабной попыткой экономической блокады. И опытов, подтверждающих, что страну, размером с Россию, можно заблокировать, в мировой экономической истории нет», — рассказал Николай Межевич в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
И нет этого в истории, считает политолог, потому, что устроить масштабную блокаду крупному и самодостаточному во всех планах государству невозможно. По его словам, даже такие небольшие в сравнении с РФ государства, как Венесуэла, Иран, Северная Корея и Кубы смогли успешно развиваться в агрессивном окружении западных стран.
«Мы видим, что пережившие или переживающие внешнее воздействие Иран или Северная Корея сохраняют свой экономический потенциал, и противники этих стран, продолжая экономическое воздействие в военно-политической сфере, их боятся до холодного обморока, вплоть до Соединенных Штатов Америки», — отметил Николай Межевич.
Комментирую заявление бывшего посла в РФ Майкла Макфола, что Запад якобы никогда не нарушал заключенных с Россией договоров, таких как Хельсинский акт, Парижская хартия, Будапештский меморандум и Акт Россия-НАТО, политолог отметил, что подобная точка зрения является квинтэссенцией отношения Запада к РФ. По его словам, Запад так и будет держать Россию в простаках, рассчитывая, что рано или поздно мы сдадим свои позиции, как это произошло при Михаиле Горбачеве.
«Бывший американский посол - это тот самый пример дьявола, который в своем исходном обличье людям не показывается. Все перечисленные документы были нарушены именно США. Макфолу и США вынуждены держаться этой линии, потому что в процессе большой геополитической игры, которая вполне может въехать в последнюю мировую войну, менять позицию нельзя, и он ее менять не собирается», — пояснил Николай Межевич.
Примером нарушения Западом достигнутых с СССР и его правопреемником РФ договоренностей эксперт считает игнорирование положений Хельсинкского акта. Актом провозглашалось нерушимость границ в Европе, и именно НАТО нарушил его, разгромив Югославию. Кроме этого Запад приложил немало усилий, чтобы развалить СССР.
«Хельсинский акт был нарушен Западом последовательно в отношении Югославии. Затем Соединенные Штаты поддержали распад Советского Союза - с определенными оговорками, касающимися ядерного оружия, но распад СССР они поддержали. Так что именно США несут основную ответственность за разрушение Хельсинкских договоренностей», — заявил Николай Межевич.
В конечном итоге конфронтация с РФ для Западной Европы, уверен политолог, закончится тем же, чем для маршала Ньеля поход в Россию. 210 лет назад - 16 декабря 1812 года прославленный маршал Франции зашел в один прусский трактир в оборванной одежде, ободранный и заросший, и спросил находящихся там французских офицеров: «Неужели вы меня не узнаете? Это я тот самый знаменитый маршал Ньель!». До этого момента России тоже пришлось идти на компромиссы, терпеть блокаду со стороны англичан и вероломство Наполеона, и даже потерю Москвы, но в итоге все закончилось победой России, отметил Николай Межевич.