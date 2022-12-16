Николай Межевич объяснил, почему противостояние с РФ закончится для Запада поражением

В конечном итоге конфронтация с РФ для Западной Европы, уверен политолог, закончится тем же, чем для маршала Ньеля поход в Россию. 210 лет назад - 16 декабря 1812 года прославленный маршал Франции зашел в один прусский трактир в оборванной одежде, ободранный и заросший, и спросил находящихся там французских офицеров: «Неужели вы меня не узнаете? Это я тот самый знаменитый маршал Ньель!». До этого момента России тоже пришлось идти на компромиссы, терпеть блокаду со стороны англичан и вероломство Наполеона, и даже потерю Москвы, но в итоге все закончилось победой России, отметил Николай Межевич.