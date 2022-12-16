Авария с лазурным автобусом частично парализовала движение на Октябрьской набережной в Петербурге

Петербуржцы уверены, что халатное отношение властей к вопросу уборки города от снега станет причиной увеличения числа дорожных инцидентов. Жители Северной столицы констатируют, что губернатор Александр Беглов и его команда, как и в предыдущие года, не смогли подготовить Северную столицу к зиме.