Авария с лазурным автобусом частично парализовала движение на Октябрьской набережной в Петербурге

Серьезный дорожный затор в эти минуты наблюдается на петербургской Октябрьской набережной, где произошла авария с участием лазурного автобуса.
Как пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», все произошло на участке набережной в сторону Володарского моста. Виновником ДТП стал водитель автобуса, который не предоставил преимущество в движении водителю фуры.
По информации организации перевозок, транспортное средство двигалось по маршруту без пассажиров в салоне. Обошлось без пострадавших. К настоящему моменту движение по Октябрьской набережной было восстановлено.
Петербуржцы уверены, что халатное отношение властей к вопросу уборки города от снега станет причиной увеличения числа дорожных инцидентов. Жители Северной столицы констатируют, что губернатор Александр Беглов и его команда, как и в предыдущие года, не смогли подготовить Северную столицу к зиме.