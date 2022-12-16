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Французский политик Филиппо: Евросоюз вредит своим гражданам, помогая Украине

Политика
Французский политик Филиппо: Евросоюз вредит своим гражданам, помогая Украине

Евросоюз вредит своим гражданам, продолжая помогать Украине. Такое мнение выразил лидер французского движения «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Объединение объявило о выделении 18 миллиардов евро Украине и согласовании девятого пакета рестрикций, направленных против России. Французский политик пришел в ярость после этих новостей.

Он заявил, что Брюссель своими действиями вредит гражданам и принимает решения, не учитывая их интересы. По словам Филиппо, ЕС вовсе не способствует урегулированию украинского конфликта.

«То есть чтобы причинить себе еще больше ущерба, а не ради мира! Безумие!» — подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль опубликует ответ на девятый пакет санкций ЕС после детального изучения документа.
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