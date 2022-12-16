Евросоюз вредит своим гражданам, продолжая помогать Украине. Такое мнение выразил лидер французского движения «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Объединение объявило о выделении 18 миллиардов евро Украине и согласовании девятого пакета рестрикций, направленных против России. Французский политик пришел в ярость после этих новостей.
Он заявил, что Брюссель своими действиями вредит гражданам и принимает решения, не учитывая их интересы. По словам Филиппо, ЕС вовсе не способствует урегулированию украинского конфликта.
«То есть чтобы причинить себе еще больше ущерба, а не ради мира! Безумие!» — подчеркнул политик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль опубликует ответ на девятый пакет санкций ЕС после детального изучения документа.