Министерство юстиции ЦАР запустило программу повышения квалификации сотрудников

Банги, 16 декабря. Министерство юстиции Центральноафриканской Республики запустило программу повышения квалификации сотрудников ведомства.
Разработчики представили проект улучшения кадрового потенциала структуры. С его помощью чиновники переучат персонал в соответствии с новыми нормами права страны.
По словам авторов инициативы, повышение квалификации исправит недостатки в работе государственных служащих. Кроме того, программа сделает доступной для всех граждан многие виды услуг, которыми ранее пользовались обеспеченные слои населения.
Проект демократизации юридического сектора Центральноафриканской Республики разработан при участии финансовых партнеров, которые заинтересованы в повышении квалификации кадров. Документ, где изложены основные направления стратегии, сотрудники Минюста представили на совместном семинаре, прошедшем в Банги.
Ранее власти ЦАР организовали курсы обучения лидерским качествам для представителей молодежных движений в стране. В рамках мероприятия юноши и девушки научились противостоять дезинформации в сети Интернет, а также узнали о правах и обязанностях гражданина.