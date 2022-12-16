Хранилище голубого топлива около Стамбула будет частью газового центра в Турции

Запуск новых мощностей подземного газохранилища Силиври рядом со Стамбулом станет важной частью инфраструктуры для будущего газового центра, который планируется сформировать в Турции. Такое заявление сделал глава минэнерго республики Фатих Донмез в эфире телеканала A Haber.
Церемония ввода в работу новых мощностей ПХГ Силиври пройдет во второй половине дня в пятницу. Участие в мероприятии примет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Газохранилище рассчитано на 4,6 млрд «кубов» голубого топлива. Для повышения его мощности с прежних 3,2 млрд кубометров газа проводились работы по увеличению 18 скважин и были установлены две платформы в Мраморном море. Объект сможет удовлетворить около 8% годовых потребностей Турции в природном газе.