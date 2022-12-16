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Челябинская группа The Noize Show выступила на ЧМ-2022 в Катаре

Спорт
Челябинская группа The Noize Show выступила на ЧМ-2022 в Катаре

Российская группа барабанщиков The Noize Show выступила с сольным номером перед одним из матчей чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.

Артисты исполнили номер на стадионе «Эль-Тумама» перед 60 тысячами болельщиков со всей планеты. Участник группы The Noize Show Вадим Юнусов признался, что испытал невероятные чувства во время выступления коллектива перед публикой в Катаре.

Многие удивились, когда узнали, что российская группа барабанщиков прилетела на Ближний Восток, сообщают «Хорошие новости». The Noize Show долгое время выступала в Китае, затем переехала в ОАЭ.

Напомним, в финале Чемпионата мира — 2022 сыграют сборные Франции и Аргентины. Встреча состоится в Лусаиле 18 декабря.
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