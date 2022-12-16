Паромы между Сочи и Турцией начнут курсировать в 2023 году

Паромное сообщение между Сочи и Турцией планируется запустить в 2023 году. Соответствующее заявление сделал руководитель «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров.
По его словам, это направление будет пользоваться спросом. Предполагается, что паромы смогут перевозить не только туристов, но и автомобили и автобусы.
«Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем», — приводит слова Владимирова ТАСС.
О высоком интересе к запуску паромного сообщения ранее заявляли в России и Турции. Планируется, что пассажирские суда будут курсировать между Сочи и Стамбулом.