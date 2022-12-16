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Вдова Владимира Этуша отреагировала на слова Лаймы Вайкуле про СССР

Общество
Вдова Владимира Этуша отреагировала на слова Лаймы Вайкуле про СССР

Народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле недавно заявила, что они с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой в свое время «кормили СССР». На слова певицы отреагировала вдова актера Владимира Этуша Елена.

Женщина процитировала один из комментариев в социальных сетях, в котором говорится, что Израилю повезло со сбежавшей из России и обозвавшей ее жителей «холопами» и «рабами» Пугачевой, ведь теперь есть, кому его содержать.

Высказался автор этого комментария и о Латвии, где продолжает выступать с антироссийскими заявлениями Вайкуле. По его словам, эта страна «теперь в шоколаде», передает «Дни.ру».
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