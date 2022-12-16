Вдова Владимира Этуша отреагировала на слова Лаймы Вайкуле про СССР

Народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле недавно заявила, что они с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой в свое время «кормили СССР». На слова певицы отреагировала вдова актера Владимира Этуша Елена.
Женщина процитировала один из комментариев в социальных сетях, в котором говорится, что Израилю повезло со сбежавшей из России и обозвавшей ее жителей «холопами» и «рабами» Пугачевой, ведь теперь есть, кому его содержать.
Высказался автор этого комментария и о Латвии, где продолжает выступать с антироссийскими заявлениями Вайкуле. По его словам, эта страна «теперь в шоколаде», передает «Дни.ру».