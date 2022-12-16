В РАН заявили о разработке съедобной вакцины от гриппа в виде капсулы

Доклинические исследования мукозальной вакцины от гриппа, которую могут изготовить в виде капсулы, проводит Институт экспериментальной медицины. Об этом заявил член-корреспондент РАН Александр Суворов на международной научно-практической конференции по борьбе с различными инфекциями.