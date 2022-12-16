В РАН заявили о разработке съедобной вакцины от гриппа в виде капсулы

Доклинические исследования мукозальной вакцины от гриппа, которую могут изготовить в виде капсулы, проводит Институт экспериментальной медицины. Об этом заявил член-корреспондент РАН Александр Суворов на международной научно-практической конференции по борьбе с различными инфекциями.
«У нас есть варианты, которые основаны на нейроминидазе, есть на гемагглютинине. И та, и другая оказались очень хорошими», — цитирует его РИА Новости.
По словам Суворова, ученые либо оставят только один вариант, либо используют оба. Сейчас в исследованиях участвуют лабораторные животные.
Ученый оценил обе вакцины как «очень эффективные». Он допустил, что препарат в итоге будет в виде капсулы.