МИД ЦАР заявил о готовящемся перевороте и призвал ООН расследовать деятельность иностранных боевиков

Банги, 16 декабря. Правительство Центральноафриканской Республики направило в ООН письмо, где указало о готовящемся в стране перевороте.
Сотрудники Министерства иностранных дел ЦАР уведомили Совет Безопасности ООН, что на территории соседних государств расположены базы боевиков, целью которых является свержение президента Фостен-Арканжа Туадера. Представители внешнеполитического ведомства потребовали провести тщательное расследование финансирования деятельности незаконных вооруженных формирований.
По данным источника, лагеря террористов находятся в Чаде, Судане и ДРК. Несмотря на успехи в борьбе с бандформированиями внутри страны, власти Центральноафриканской Республики обеспокоены активностью боевиков в приграничных районах.
Подобные опасения высказал директор редакционного отдела Adrénaline Info Дьедонне Анисет Аппель. В беседе с корреспондентами издания Radio Lengo Songo журналист рассказал, что за иностранными радикалами стоит Франция. Кроме того, Пятая республика может воспользоваться прикрытием многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), чтобы высадить десант вооруженных группировок на территорию ЦАР.
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