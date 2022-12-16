МИД ЦАР заявил о готовящемся перевороте и призвал ООН расследовать деятельность иностранных боевиков

Подобные опасения высказал директор редакционного отдела Adrénaline Info Дьедонне Анисет Аппель. В беседе с корреспондентами издания Radio Lengo Songo журналист рассказал, что за иностранными радикалами стоит Франция. Кроме того, Пятая республика может воспользоваться прикрытием многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), чтобы высадить десант вооруженных группировок на территорию ЦАР.