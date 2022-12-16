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Эксперт Шурыгин объяснил появление российских «арктических» систем ПВО в зоне СВО

Армия
Эксперт Шурыгин объяснил появление российских «арктических» систем ПВО в зоне СВО

Системы противовоздушной обороны, которые используются в Арктике, могут быть переброшены в зону спецоперации для «обкатки» и получения реального боевого опыта расчетами этих комплексов.

Таким образом военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал сообщения в украинских соцсетях касательно того, что у России скоро кончатся средства ПВО, поэтому командование перебрасывает комплексы из разных регионов страны.

«Хочется задать два вопроса. Первый, какое время года наиболее подходит для "обкатки" "арктических" систем вооружения? Второй, где расчетам и экипажам этих систем получить реальный боевой опыт?» — сказал эксперт.

Шурыгин добавил, что расчеты «арктических» комплексов не смогут получить навыки ведения противовоздушного боя на севере, однако после возвращения с Украины это поможет им лучше защищать воздушное пространство региона.
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