Минобороны Греции назвало условие для предоставления Украине комплексов С-300

Греция готова передать украинской армии ракетные комплексы С-300, если США пришлют стране взамен свои ЗРК Patriot.
С таким заявлением выступил глава греческого минобороны Никос Панайотопулос. По его словам, Афины готовы перебросить на Украину базирующиеся в настоящий момент на острове Крит ракетные комплексы, если США разместят в Греции свои ЗРК.
«Этот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую они могут захотеть отправить на Украину», — объяснил он.
Министр отметил, что речь идет не о покупке, а о развертывании комплексов Patriot, которые будут находиться под контролем американцев.