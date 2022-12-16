В Центробанке рассказали об инфляционных ожиданиях россиян

Специалисты ЦБ заявили о росте проинфляционных рисков в краткосрочной перспективе, а также об их преобладании в настоящий момент над дезинфляционными. Также представители регулятора обратили внимание на усиливающиеся торговые и экономические ограничения со стороны иностранных государств в отношении России, фрагментацию мировой экономики и финансовой системы, назвав эти факторы серьезным проинфляционным риском для РФ.