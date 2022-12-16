Губернатор Вологодской области Кувшинников отправился в ЛНР

В настоящее время крупный промышленный центр пытается вернуться к нормальной жизни. В восстановлении городского хозяйства и инфраструктуры принимают участие вологодские строители и коммунальщики, сообщает городской портал «Череповец-поиск». В городе, несмотря на тяжелую ситуацию, работают все жизненно важные организации. Вологжане помогли алчевским коммунальщикам подключить отопление.