Губернатор Вологодской области Кувшинников отправился в ЛНР

Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников отправился в Алчевск в Луганской Народной Республике. Над этим городом Донбасса регион взял шефство.
В настоящее время крупный промышленный центр пытается вернуться к нормальной жизни. В восстановлении городского хозяйства и инфраструктуры принимают участие вологодские строители и коммунальщики, сообщает городской портал «Череповец-поиск». В городе, несмотря на тяжелую ситуацию, работают все жизненно важные организации. Вологжане помогли алчевским коммунальщикам подключить отопление.
Регулярное предоставление коммунальных услуг жителям Алчевска сопряжено с постоянными обстрелами. Однако специалисты продолжают следить за ходом отопительного сезона и в случае неполадок устранять аварийные ситуации.
Вологодский губернатор рассказал, что на прошлой неделе в Алчевск было доставлено оборудование для устранения коммунальных аварий. Он также добавил, что вологодские специалисты продолжат работу в городе весь отопительный сезон.