Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Чрезвычайная ситуация объявлена на Украине из-за повреждения объектов энергоструктуры

Общество
Чрезвычайная ситуация объявлена на Украине из-за повреждения объектов энергоструктуры

Украинская компания «Укрэнерго» ввела на всей территории страны чрезвычайную ситуацию из-за критических повреждений объектов энергоструктуры.

По словам представителей компании, произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

При этом несколько часов назад в украинских городах были введены экстренные аварийные отключения электричества. Люди остались не только без света, но и без отопления и даже водоснабжения. В некоторых населенных пунктах отсутствует связь.
чрезвычайная ситуация укрэнерго свет
Военкоры ФАН
Лучшие в аду