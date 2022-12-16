Чрезвычайная ситуация объявлена на Украине из-за повреждения объектов энергоструктуры

Украинская компания «Укрэнерго» ввела на всей территории страны чрезвычайную ситуацию из-за критических повреждений объектов энергоструктуры.
По словам представителей компании, произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
При этом несколько часов назад в украинских городах были введены экстренные аварийные отключения электричества. Люди остались не только без света, но и без отопления и даже водоснабжения. В некоторых населенных пунктах отсутствует связь.