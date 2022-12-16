ЕС второй день подряд отбирает рекордные объемы газа из хранилищ

Страны Европейского союза вторые сутки подряд отбирают из подземных хранилищ рекордный для середины декабря объем газа за всю историю наблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Gas Infrastructure Europe.
Так, 14 декабря из европейских ПХГ оказалось отобрано 762 млн кубометров. Потребность в таких объемах топлива обусловлена похолоданием в большинстве стран ЕС.
На этом фоне изъятие энергоресурса из хранилищ уже больше недели идет с превышением средних многолетних отметок. Например, 13 декабря из ПХГ европейские государства отобрали 738 млн «кубов».
При этом европейские ПХГ в настоящий момент заполнены на 85,87%, то есть на 10,37% выше, чем в среднем на эту дату за последнее пятилетие.