Расчленителя из Колпино приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. По версии следствия, злоумышленник распивал с будущей жертвой спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого петербуржец зарезал знакомого. Затем гражданин разделил его тело на части электропилой и закопал останки в лесу.