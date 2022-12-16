Расчленителя из Колпино приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Жителя Колпино осудили по делу об убийстве и расчленении его знакомого. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет телеканал 78 в своем Telegram-канале.
Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. По версии следствия, злоумышленник распивал с будущей жертвой спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого петербуржец зарезал знакомого. Затем гражданин разделил его тело на части электропилой и закопал останки в лесу.
В полицию обратилась дочь 42-летнего покойного. Девушка рассказала, что отец уехал на такси в сторону Колпино и не вернулся домой. Следователи нашли останки погибшего, а орудия убийства до сих пор ищут водолазы — преступник выбросил нож и пилу в Ижорский пруд.