Банги, 16 декабря. Франция может использовать прикрытие многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), чтобы высадить десант иностранных наемников на территории ЦАР. Таким мнением поделился директор редакционного отдела Adrénaline Info Дьедонне Анисет Аппель.
В интервью информационному порталу Radio Lengo Songo центральноафриканский журналист рассказал о желании Парижа дестабилизировать обстановку на территории страны. По его словам, Пятая республика стремится использовать прикрытие мандата ООН, чтобы боевики из Чада, Судана и Конго совершили переворот.
«Мы все были свидетелями нападения на хлопкоочистительный завод в Боссангоа 28 ноября. Это сделано для того, чтобы сказать народу Центральноафриканской Республики, что он заплатит за последствия волеизъявления», — сообщил Аппель.
Журналист раскритиковал деятельность миротворцев. Он заявил, что «голубые каски» служат не во благо мира, а в интересах третьих лиц:
«Я всегда говорил, что МИНУСКА не является решением кризиса. Миссия ООН скомпрометировала себя множеством афер».
Дьедонне Анисет Аппель добавил, что и внутри страны есть политики, которые хотят сместить законного президента. По словам журналиста, оппозиция не привыкла к тому, что властью теперь обладают не элиты, а народ.
Ранее сотрудники портала Afriquedirect заявили, что Франция готовит операцию по свержению президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. По данным источника, бывшая метрополия наняла нескольких чиновников, которые участвуют в заговоре под кодовым названием «Белая сова».