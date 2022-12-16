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Журналист Аппель: Франция под прикрытием ООН готовит переворот в ЦАР

Весь мир
Журналист Аппель: Франция под прикрытием ООН готовит переворот в ЦАР

Банги, 16 декабря. Франция может использовать прикрытие многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), чтобы высадить десант иностранных наемников на территории ЦАР. Таким мнением поделился директор редакционного отдела Adrénaline Info Дьедонне Анисет Аппель.

В интервью информационному порталу Radio Lengo Songo центральноафриканский журналист рассказал о желании Парижа дестабилизировать обстановку на территории страны. По его словам, Пятая республика стремится использовать прикрытие мандата ООН, чтобы боевики из Чада, Судана и Конго совершили переворот.

«Мы все были свидетелями нападения на хлопкоочистительный завод в Боссангоа 28 ноября. Это сделано для того, чтобы сказать народу Центральноафриканской Республики, что он заплатит за последствия волеизъявления», — сообщил Аппель.

Журналист раскритиковал деятельность миротворцев. Он заявил, что «голубые каски» служат не во благо мира, а в интересах третьих лиц:

«Я всегда говорил, что МИНУСКА не является решением кризиса. Миссия ООН скомпрометировала себя множеством афер».

Дьедонне Анисет Аппель добавил, что и внутри страны есть политики, которые хотят сместить законного президента. По словам журналиста, оппозиция не привыкла к тому, что властью теперь обладают не элиты, а народ.

Ранее сотрудники портала Afriquedirect заявили, что Франция готовит операцию по свержению президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. По данным источника, бывшая метрополия наняла нескольких чиновников, которые участвуют в заговоре под кодовым названием «Белая сова».
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