Актер Сергей Астахов рассказал о русофобии в Европе

Лауреат российской театральной премии «Чайка», 53-летний актер театра и кино Сергей Астахов стал гостем передачи «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1», в студии которой он рассказал, как столкнулся с русофобией в Европе.
По словам звезды сериалов «Честь имею!..» и «Хиромант», за рубежом он оказался, когда возникла необходимость подписать документы об отмене запланированных гастролей. Зайдя в один из европейских магазинов, Астахов стал свидетелем процветающей на Западе русофобии.
Так, узнав о национальности актера, продавец велел ему немедленно покинуть помещение и заявил, что русских там не обслуживают. В тот момент, признался Астахов, он смотрел и не верил, что цивилизованная Европа может по расовому признаку сказать: «Если вы русский — выйдите».