Актер Сергей Астахов рассказал о русофобии в Европе

Так, узнав о национальности актера, продавец велел ему немедленно покинуть помещение и заявил, что русских там не обслуживают. В тот момент, признался Астахов, он смотрел и не верил, что цивилизованная Европа может по расовому признаку сказать: «Если вы русский — выйдите».