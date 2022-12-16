Путин обсудил с премьером Индии Моди украинский кризис и сотрудничество двух стран

Также президент России и премьер-министр Индии подчеркнули важность тесного взаимодействия Москвы и Нью-Дели с учетом того, что индийская сторона председательствует в «Большой двадцатке» и Шанхайской организации сотрудничества. Помимо этого, политики подняли вопрос о перспективах совместной деятельности двух стран в различных отраслях.