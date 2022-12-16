Ирина Винер-Усманова резко высказалась в адрес Ляйсан Утяшевой

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова нелестно высказалась в адрес бывшей воспитанницы Ляйсан Утяшевой. Она заявила, что способности спортсменки сильно нахваливали.
Винер-Усманова приняла участие в программе «Легенда» на RTVI. В рамках передачи она рассказала о непростой ситуации с Утяшевой.
Тренер подчеркнула, что гимнастку перехвалили в свое время. В связи с этим, она стала слабым спортсменом, которая привыкла быть лучше остальных.
Примечательно, что Винер-Усманова заняла сторону воспитанницы Алины Кабаевой в конфликте с Утяшевой. Коллеги повздорили после после финала индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио.