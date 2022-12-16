Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ирина Винер-Усманова резко высказалась в адрес Ляйсан Утяшевой

Общество
Ирина Винер-Усманова резко высказалась в адрес Ляйсан Утяшевой

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова нелестно высказалась в адрес бывшей воспитанницы Ляйсан Утяшевой. Она заявила, что способности спортсменки сильно нахваливали.

Винер-Усманова приняла участие в программе «Легенда» на RTVI. В рамках передачи она рассказала о непростой ситуации с Утяшевой.

Тренер подчеркнула, что гимнастку перехвалили в свое время. В связи с этим, она стала слабым спортсменом, которая привыкла быть лучше остальных.

Примечательно, что Винер-Усманова заняла сторону воспитанницы Алины Кабаевой в конфликте с Утяшевой. Коллеги повздорили после после финала индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио.
винер-усманова утяшева кабаева художественная гимнастика
Военкоры ФАН
Лучшие в аду