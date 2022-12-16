Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал ЧМ в Катаре лучшим за всю историю

Функционер провел большую пресс-конференцию, где высказался относительно проходящего мирового первенства. Инфантино считает Чемпионат мира в Катаре лучшим в истории футбола. Турнир посетило уже 3,27 млн человек. Четыре года назад в России матчи Чемпионата мира вживую посмотрело около 3,03 млн болельщиков.