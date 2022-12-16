Япония оснастит свои войска американскими ракетами Tomahawk к 2026 году

Японские войска примут на оснащение американские ракеты Tomahawk к 2026 финансовому году, сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что пункт, который касается принятия ракет на вооружение, был включен в одобренную правительством страны стратегию национальной безопасности. Отмечается, что новый документ определяет основные направления внешней политики в области обороны.
Подчеркивается, что в стратегии было закреплено право Японии на нанесение ответных ударов по целям на территории потенциального противника. В документе также приведены условия для осуществления таких контрударов.