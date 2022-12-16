Крымский депутат Гемпель дал Зеленскому ценный совет для завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сможет добиться урегулирования конфликта в регионе при условии капитуляции киевского режима. Такой вывод сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
В беседе с РИА Новости он отметил, что Зеленский не в той позиции, чтобы ставить России условия, поэтому украинской стороне придется пойти на капитуляцию.
«Зеленский сильно ошибается. Единственный способ завершить боевые действия для Украины — это полная и безоговорочная капитуляция нынешнего киевского режима», — подчеркнул Гемпель.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия должна отвести свою армию к границам 1991 года для завершения конфликта.