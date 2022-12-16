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Крымский депутат Гемпель дал Зеленскому ценный совет для завершения конфликта на Украине

Политика
Крымский депутат Гемпель дал Зеленскому ценный совет для завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сможет добиться урегулирования конфликта в регионе при условии капитуляции киевского режима. Такой вывод сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Зеленский не в той позиции, чтобы ставить России условия, поэтому украинской стороне придется пойти на капитуляцию.

«Зеленский сильно ошибается. Единственный способ завершить боевые действия для Украины это полная и безоговорочная капитуляция нынешнего киевского режима», — подчеркнул Гемпель.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия должна отвести свою армию к границам 1991 года для завершения конфликта.
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