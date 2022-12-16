Норкин всего одной шуткой о царе и боярах довел аудиторию «Места встречи» до слез

В рамках одной из программ была затронута тема введения запрета на использование заимствованных слов в выступлениях госслужащих. Как считают инициаторы соответствующего законопроекта, данные меры помогут сохранить русский язык и избавить его от иностранных формулировок. В связи с чем Норкин решил шуткой поднять на смех абсурдность этой инициативы.