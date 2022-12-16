Норкин всего одной шуткой о царе и боярах довел аудиторию «Места встречи» до слез

Российский журналист Андрей Норкин периодически веселит публику «Места встречи» различными саркастическими историями или анекдотами. Вот и в этот раз он довел аудиторию до слез шуткой про царей и бояр.
В рамках одной из программ была затронута тема введения запрета на использование заимствованных слов в выступлениях госслужащих. Как считают инициаторы соответствующего законопроекта, данные меры помогут сохранить русский язык и избавить его от иностранных формулировок. В связи с чем Норкин решил шуткой поднять на смех абсурдность этой инициативы.
«Государственная дума приняла закон о заимствованных словах. В связи с этим термин "президент" меняется на термин "царь", термин "депутат" меняется на термин "боярин", а термин "термин" меняется на термин "понятие"», — рассказал Норкин.
Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы подготовили законопроект, который подразумевает уголовную ответственность за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ.