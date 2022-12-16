Буланова и ее будущий муж столкнулись с хейтом перед предстоящей свадьбой

Певица Татьяна Буланова пожаловалась, что на нее и будущего мужа обрушился хейт перед планируемой свадьбой. Буланова отметила, что в Сети появилось много гадостей про ее избранника.
Певица подтвердила, что носит обручальное кольцо. Однако пока не называет дату свадьбы с избранником. Им стал Валерий Руднев. По словам Булановой, в Сети стали писать много неприятных вещей про него. Артистка заявила, что такая шумиха ей неприятна, передает «Вечерняя Москва».
И если Буланова уже привыкла к каким-либо обсуждениям, то избранник – нет. Пара сталкивается с фейками, которые сочиняют в Сети.