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В Узбекистане четырежды судимый преступник ограбил 13 магазинов за ночь

Происшествия
В Узбекистане четырежды судимый преступник ограбил 13 магазинов за ночь

В Узбекистане полиция задержала вора, который за одну ночь совершил ограбление 13 магазинов. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

В Наманганской области на востоке Узбекистана вор-рецидивист вел скрытое наблюдение за магазинами. В результате он совершил ограбление торговых точек на общую сумму 11,6 тысячи долларов.

Сообщается, что преступник ранее был четыре раза судим за кражи. В этом году ему заменили лишение свободы на исправительные работы.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная повторно». Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
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