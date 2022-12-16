В Узбекистане четырежды судимый преступник ограбил 13 магазинов за ночь

В Узбекистане полиция задержала вора, который за одну ночь совершил ограбление 13 магазинов. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.
В Наманганской области на востоке Узбекистана вор-рецидивист вел скрытое наблюдение за магазинами. В результате он совершил ограбление торговых точек на общую сумму 11,6 тысячи долларов.
Сообщается, что преступник ранее был четыре раза судим за кражи. В этом году ему заменили лишение свободы на исправительные работы.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная повторно». Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.