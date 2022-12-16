Роман Худяков заявил о сговоре Николаева и Орбакайте в ситуации с флагом Украины

Бывший депутат Государственной думы Роман Худяков назвал провокацию композитора Игоря Николаева и певицы Кристины Орбакайте запланированной. Напомним, что артисты вышли на сцену в нарядах, напоминающих цвета флага Украины.
Политик в комментарии «Народным Новостям» отметил, что такой случайности с подбором образов быть не может. Худяков обвинил артистов в заранее запланированном сговоре. Также он объяснил, почему общество очень резко отнеслось к подобному выпаду. По его мнению, народу больно видеть такое, когда их сыновья и отцы воюют за Россию, отдавая свои жизни.
Бывший парламентарий убежден, что звезд, устраивающих подобные провокации, нужно вносить в черный список и больше не пускать на российские сцены.