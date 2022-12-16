Bloomberg сообщил о желании Сербии снизить зависимость от российского газа

В том числе Сербия рассчитывает подключиться к Северной Македонии и Молдавии, отметила министр энергетики страны Дубравка Джедович. По ее словам, у республики недостаточно собственных ресурсов, но сейчас важно все, что способно сократить зависимость от России в газовой отрасли.