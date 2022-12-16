Bloomberg сообщил о желании Сербии снизить зависимость от российского газа

Сербия в настоящий момент изучает возможность расширения газовых связей с соседними странами для снижения зависимости от поставок из России и создания регионального транзитного хаба. Об этом говорится в материале Bloomberg.
Сейчас республика формирует интерконнектор с Болгарией стоимостью почти 100 млн долларов. Он должен будет обеспечить импорт из Центральной Азии и терминалов СПГ на Средиземном море.
В том числе Сербия рассчитывает подключиться к Северной Македонии и Молдавии, отметила министр энергетики страны Дубравка Джедович. По ее словам, у республики недостаточно собственных ресурсов, но сейчас важно все, что способно сократить зависимость от России в газовой отрасли.
При этом Белград хочет сохранить крепкие связи с «Газпромом», поставляющим по запущенному в 2021 году продолжению «Турецкого потока» республике топливо по ценам ниже рыночных, добавила министр.