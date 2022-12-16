Прокуратура Владимира проверила качество уборки снега в городе

По данным ведомства, обнаружилось 160 различных нарушений в уборке городских дорог и тротуаров от снежных завалов. Нерадивые дорожники, коммунальщики и чиновники получили 70 представлений о неудовлетворительном исполнении своих служебных обязанностей, сообщает «День во Владимире».