Прокуратура Владимира проверила качество уборки снега в городе

Прокурорская проверка выявила массу недочетов в работе ответственных за уборку территорий организаций и структур.
По данным ведомства, обнаружилось 160 различных нарушений в уборке городских дорог и тротуаров от снежных завалов. Нерадивые дорожники, коммунальщики и чиновники получили 70 представлений о неудовлетворительном исполнении своих служебных обязанностей, сообщает «День во Владимире».
Было возбуждено 23 административных дела за ненадлежащее содержание автотрасс. Сейчас решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении руководителей управляющих организаций.