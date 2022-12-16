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Прокуратура Владимира проверила качество уборки снега в городе

Общество
Прокуратура Владимира проверила качество уборки снега в городе

Прокурорская проверка выявила массу недочетов в работе ответственных за уборку территорий организаций и структур.

По данным ведомства, обнаружилось 160 различных нарушений в уборке городских дорог и тротуаров от снежных завалов. Нерадивые дорожники, коммунальщики и чиновники получили 70 представлений о неудовлетворительном исполнении своих служебных обязанностей, сообщает «День во Владимире».

Было возбуждено 23 административных дела за ненадлежащее содержание автотрасс. Сейчас решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении руководителей управляющих организаций.
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