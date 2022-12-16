Пентагон перебросил пехотную роту ВС США на территорию Эстонии

Минобороны Эстонии сообщило о прибытии пехотной роты американских войск на территорию страны.
Отмечается, что вместе с ротой ВС США прибыл командный пункт батальона. По имеющейся информации, американские военные будут служить в составе 2-й эстонской пехотной бригады.
«Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные учения, но и повысить боевой потенциал соединения», — заявил полковник ВС Эстонии Мати Тикерпуу.
Подчеркивается, что американское подразделение было направлено в Эстонию на основании двустороннего договора с США. Стоит добавить, что Таллин присоединился к программе U.S. Warfighter, в рамках которой будет проведена серия военных учений.