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Пентагон перебросил пехотную роту ВС США на территорию Эстонии

Армия
Пентагон перебросил пехотную роту ВС США на территорию Эстонии

Минобороны Эстонии сообщило о прибытии пехотной роты американских войск на территорию страны.

Отмечается, что вместе с ротой ВС США прибыл командный пункт батальона. По имеющейся информации, американские военные будут служить в составе 2-й эстонской пехотной бригады.

«Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные учения, но и повысить боевой потенциал соединения», — заявил полковник ВС Эстонии Мати Тикерпуу.

Подчеркивается, что американское подразделение было направлено в Эстонию на основании двустороннего договора с США. Стоит добавить, что Таллин присоединился к программе U.S. Warfighter, в рамках которой будет проведена серия военных учений.
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