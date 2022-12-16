Генеральная прокуратура Белоруссии: дело в отношении Тихановской и Латушко направили в суд

Всем фигурантам производства вменили заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к санкциям и иным действиям во вред национальной безопасности Белоруссии. Кроме того, выехавших из страны обвинили в разжигании социальной вражды и розни.