«Бред какой-то»: польский адвокат раскритиковал запрет заряжать мобильники в госорганах

Известный польский адвокат Мачей Савинский указал на абсурдность запрета заряжать мобильники в органах местного самоуправления, введенного ради экономии электроэнергии. Он выразил негодование на своей странице в социальной сети.
«Я должен был получить фотографии из Катовиц, но их было так много, что телефон того, кто делал снимки, разрядился. Оказалось, что из-за экономии запрещено подключать телефоны к электричеству. Бред какой-то», — отметил Савинский.
Государственные органы Польши с 1 декабря обязали экономить энергию из-за острейшего энергетического кризиса в Европе. Чиновникам поручили снизить энергопотребление на 10%. Заряжать мобильные телефоны на рабочем месте запретили, в том числе, в окружном суде в Катовицах. Розетки оказались здесь под особым надзором.