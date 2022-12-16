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«Бред какой-то»: польский адвокат раскритиковал запрет заряжать мобильники в госорганах

Общество
«Бред какой-то»: польский адвокат раскритиковал запрет заряжать мобильники в госорганах

Известный польский адвокат Мачей Савинский указал на абсурдность запрета заряжать мобильники в органах местного самоуправления, введенного ради экономии электроэнергии. Он выразил негодование на своей странице в социальной сети.

«Я должен был получить фотографии из Катовиц, но их было так много, что телефон того, кто делал снимки, разрядился. Оказалось, что из-за экономии запрещено подключать телефоны к электричеству. Бред какой-то», — отметил Савинский.

Государственные органы Польши с 1 декабря обязали экономить энергию из-за острейшего энергетического кризиса в Европе. Чиновникам поручили снизить энергопотребление на 10%. Заряжать мобильные телефоны на рабочем месте запретили, в том числе, в окружном суде в Катовицах. Розетки оказались здесь под особым надзором.
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