«Бред какой-то»: польский адвокат раскритиковал запрет заряжать мобильники в госорганах

Государственные органы Польши с 1 декабря обязали экономить энергию из-за острейшего энергетического кризиса в Европе. Чиновникам поручили снизить энергопотребление на 10%. Заряжать мобильные телефоны на рабочем месте запретили, в том числе, в окружном суде в Катовицах. Розетки оказались здесь под особым надзором.