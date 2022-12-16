Independent: Байден стал для Евросоюза полным разочарованием

Глава Белого дома Джо Байден добавил странам Евросоюза новой головной боли. Такое мнение высказал журналист Раф Казер в статье для Independent.
Автор издания напомнил, что лидеры объединения возлагали большие надежды на американского руководителя, который должен был обновить взаимосвязи на Западе. Однако Байден стал для них лишь очередным разочарованием из-за противостояния, которое может случиться в торговой отрасли.
«В Европе уже идет конфликт. Торговая война — это то, что нам нужно меньше всего», — заявила замглавы ЕК Маргрет Вестагер.
Ранее сообщалось, что Евросоюз 15 декабря согласовал девятый пакет ограничительных мер против России.