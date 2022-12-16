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Глава Курска Куцак представил новую локацию для отдыха в центре города

Общество

Мэр Курска Игорь Куцак на своей странице в социальной сети сообщил, что идеальная локация для прогулок и фотосессий «Красный лес» почти готова. Она создана на Красной площади в центре города.

Глава Курска Куцак представил новую локацию для отдыха в центре города

Курский градоначальник рассказал, что при разработке концепции новогоднего оформления города Центр компетенций предложил по-новому взглянуть на потенциал Красной площади, передает сетевое издание «Друг для друга». Специалисты поддержали эту идею и приступили к разработке сценариев использования центрального пространства Курска.

Так в центре города появился «Красный лес» — праздничная и уютная точка притяжения горожан и гостей Курска. Она состоит из елей разных размеров, ярмарочных домиков с чаем и горячей выпечкой, световых инсталляций. В ближайшее время здесь появятся фотозона, а специалисты подключат световые фигуры.
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