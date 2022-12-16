Глава Курска Куцак представил новую локацию для отдыха в центре города

Так в центре города появился «Красный лес» — праздничная и уютная точка притяжения горожан и гостей Курска. Она состоит из елей разных размеров, ярмарочных домиков с чаем и горячей выпечкой, световых инсталляций. В ближайшее время здесь появятся фотозона, а специалисты подключат световые фигуры.