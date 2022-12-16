Улицы Петербурга может залить водой из-за таяния снега на фоне потепления

Летне-осенний опыт затоплений Петербурга после ливней показывает, что коммунальщики могут не справиться и с последствиями оттепели. Горожане уже не раз просили Смольный, которым руководит губернатор Александр Беглов, починить ливневки, разобраться с дефицитом дворников и коммунальной техники, но Петербург продолжает страдать от одних и тех же проблем.