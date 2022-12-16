Улицы Петербурга может залить водой из-за таяния снега на фоне потепления

Внезапная оттепель начнется в Санкт-Петербурге в воскресенье, заявил главный синоптик города Александр Колесов.
В своем Telegram-канале он предупредил, что 18 декабря в Петербург придет теплый атмосферный фронт. По словам Колесова, в городе выпадет снег, а температура поднимется до -3 градусов. Также ожидается усиление юго-западного ветра.
Синоптик прогнозирует, что уже в понедельник ночью температура в Северной столице перестанет быть минусовой. Все это приведет к таянию снега. В результате утро первого рабочего дня может подарить петербургским водителям «снежную кашу» на дорогах.
Летне-осенний опыт затоплений Петербурга после ливней показывает, что коммунальщики могут не справиться и с последствиями оттепели. Горожане уже не раз просили Смольный, которым руководит губернатор Александр Беглов, починить ливневки, разобраться с дефицитом дворников и коммунальной техники, но Петербург продолжает страдать от одних и тех же проблем.