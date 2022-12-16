Прокуратура предостерегла министра образования Белгородской области от нарушения прав школьников

В прокуратуре Белгородской области объяснили претензии к главе регионального минобразования Андрею Милехину.
Как пояснили в ведомстве, Милехина предупредили о недопустимости нарушения закона. Речь идет о порядке проведения итогового сочинения и государственной итоговой аттестации в 11 районах Белгородской области, сообщает Бел.RU.
Проверка выявила серьезные недочеты, которые граничат с нарушением прав школьников в плане обеспечения доступности образования и безопасных условий проведения итоговой аттестации, а также на получение высшего образования на конкурсной основе.