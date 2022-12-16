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В Петербурге школьница выпивала в компании мужчины и обвинила его в изнасиловании

Происшествия
В Петербурге школьница выпивала в компании мужчины и обвинила его в изнасиловании

Правоохранители задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки на Богатырском проспекте в Петербурге, передает телеканал 78.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что распивала спиртное и принимала таблетки в компании молодого человека. Дальнейшие события она не помнит.

По словам школьницы, после этого она очнулась в салоне автомобиля в нижнем белье. Ее беспокоили тошнота, головокружение и боли в области гениталий.

Врачи осмотрели пострадавшую и не выявили у нее гинекологических патологий. Несовершеннолетнюю отправили домой. Подозреваемого поместили в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее RT сообщал, что в Норильске задержали подозреваемого в покушении на изнасилование двух женщин.
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