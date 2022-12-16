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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Экономика
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Центральный банк РФ оставил ключевую ставку на отметке 7,5%. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

Решение финансового регулятора совпало с ожиданиями экспертов. Они прогнозировали, что Банк России еще на полтора месяца продлит паузу для оценки соотношения проинфляционных и дезинфляционных факторов в экономике страны.

Нынешние темпы прироста цен находятся на умеренном уровне, а потребительский спрос сейчас сдержан, отмечается в сообщении Центробанка. Инфляционные ожидания населения и бизнеса серьезно не поменялись, оставаясь при этом на повышенном уровне.
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