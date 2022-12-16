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В Никольском злоумышленник поджег машину депутата Ленобласти

Происшествия
В Никольском злоумышленник поджег машину депутата Ленобласти

В Никольском ночью 16 декабря неизвестный поджог машину депутата Ленобласти Артема Федорова, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Никольском. По данным СМИ, преступник ночью совершил поджог машины депутата Федорова.

Рядом с обгоревшим автомобилем сотрудники полиции обнаружили расплавленную пластиковую бутылку. По предварительным данным, в ней находилась горючая смесь. По словам пострадавшего, поджег, вероятно, связан с его деятельностью.

Информации о задержании преступника не поступало. Правоохранительные органы проведут расследование произошедшего.
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