В Никольском злоумышленник поджег машину депутата Ленобласти

В Никольском ночью 16 декабря неизвестный поджог машину депутата Ленобласти Артема Федорова, сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в Никольском. По данным СМИ, преступник ночью совершил поджог машины депутата Федорова.
Рядом с обгоревшим автомобилем сотрудники полиции обнаружили расплавленную пластиковую бутылку. По предварительным данным, в ней находилась горючая смесь. По словам пострадавшего, поджег, вероятно, связан с его деятельностью.
Информации о задержании преступника не поступало. Правоохранительные органы проведут расследование произошедшего.