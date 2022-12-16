Московские волонтеры привезли детям ДНР новогодние подарки

«Для нас это большая радость, потому что приехали подарки для детей. Мы будем поздравлять детей в преддверии Нового года. Сегодня мы поедем по разным городам республики, в первую очередь, конечно, поедем в больницы, где лежат на лечении, на восстановлении дети. Завтра выезжаем в Мариуполь и также вручаем детям подарки и поздравляем с Новым годом», — рассказал Илья Бубнов, заместитель министра молодежи, спорта и туризма ДНР.