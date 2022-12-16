Экс-депутат Худяков резко высказался о критикующей спецоперацию Ахеджаковой

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков высказался об актрисе Лии Ахеджаковой, раскритиковавшей спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Звезда «Служебного романа» пожаловалась на коллег, которые отказываются с ней здороваться из-за антироссийской позиции.
Бывший парламентарий сообщил, что Следственный комитет ведет проверку в отношении 84-летней актрисы. Хотя, по его мнению, «таких старушек» не стоит воспринимать всерьез.
«Тут, скорее, сумасшедший дом, у нее давно помешательство на почве любви ко всему западному и то, что я называют "либерализм головного мозга" — Россия им не мила, а в США долларократию, воинственность, несвободу, несправедливость они в упор не видят», — написал Худяков в Telegram-канале.
Он поддержал актера Александра Берда, который наотрез отказался общаться с артисткой, критикующей спецоперацию. По его словам, он бы тоже не стал общаться с людьми, которые не поддерживают родную страну.