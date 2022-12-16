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Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш отдал призовые с ЧМ-2022 нуждающимся

Спорт
Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш отдал призовые с ЧМ-2022 нуждающимся

Полузащитник национальной сборной Марокко по футболу Хаким Зиеш решил помочь нуждающимся соотечественникам.

Хавбеку выплатили около 325 тысяч долларов за выход команды в полуфинал Чемпионата мира — 2022 в Катаре. Однако Зиеш решил не брать деньги. Хавбек лондонского «Челси» на протяжении последних семи лет отдает все премиальные, заработанные в сборной Марокко, своим соотечественникам, передает журналист Халед Бейдун в соцсетях.

Зиеш на текущем первенстве мира провел шесть матчей в составе национальной команды. Всего на счету 29-летнего футболиста один гол и одна результативная передача. После Чемпионата мира — 2022 Зиеш может покинуть «Челси». Одним из вариантов для полузащитника может стать итальянский «Милан».
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