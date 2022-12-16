Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш отдал призовые с ЧМ-2022 нуждающимся

Полузащитник национальной сборной Марокко по футболу Хаким Зиеш решил помочь нуждающимся соотечественникам.
Хавбеку выплатили около 325 тысяч долларов за выход команды в полуфинал Чемпионата мира — 2022 в Катаре. Однако Зиеш решил не брать деньги. Хавбек лондонского «Челси» на протяжении последних семи лет отдает все премиальные, заработанные в сборной Марокко, своим соотечественникам, передает журналист Халед Бейдун в соцсетях.
Зиеш на текущем первенстве мира провел шесть матчей в составе национальной команды. Всего на счету 29-летнего футболиста один гол и одна результативная передача. После Чемпионата мира — 2022 Зиеш может покинуть «Челси». Одним из вариантов для полузащитника может стать итальянский «Милан».