Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш отдал призовые с ЧМ-2022 нуждающимся

Зиеш на текущем первенстве мира провел шесть матчей в составе национальной команды. Всего на счету 29-летнего футболиста один гол и одна результативная передача. После Чемпионата мира — 2022 Зиеш может покинуть «Челси». Одним из вариантов для полузащитника может стать итальянский «Милан».