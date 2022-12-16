Игорь Бобров: экономика ЕС может пасть жертвой ради валютной стабильности США

Германия займет рекордные 540 млрд евро, чтобы помочь стране пережить энергетический кризис. То есть эмиссия долговых обязательств ФРГ возрастет в 2023 году с 449 миллиардов евро примерно до 539 млрд евро. В то же время дефицит торгового баланса Франции по данным на октябрь 2022 года также поставил рекорд — 154,2 миллиарда евро. Как считает Бобров, ситуация для ЕС складывается крайне неблагоприятно.