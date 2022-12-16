Игорь Бобров: экономика ЕС может пасть жертвой ради валютной стабильности США

Экономику Евросоюза могут принести в жертву валютной стабильности. Такое мнение высказал кандидат экономических наук и публицист Игорь Бобров в беседе с международной редакцией ФАН.
Германия займет рекордные 540 млрд евро, чтобы помочь стране пережить энергетический кризис. То есть эмиссия долговых обязательств ФРГ возрастет в 2023 году с 449 миллиардов евро примерно до 539 млрд евро. В то же время дефицит торгового баланса Франции по данным на октябрь 2022 года также поставил рекорд — 154,2 миллиарда евро. Как считает Бобров, ситуация для ЕС складывается крайне неблагоприятно.
«Разница между долларом США, как обеспечением дефицитной торговли Соединенных Штатов, и евро, как обеспечением дефицитной торговли Еврозоны, довольно не в пользу последней. Спустить курс, конвертировать дефицит в облигации внешнего долга, выпустить в оборот еще больше дензнаков, в том числе через "дериваты" и корпоративные займы или перенаправив их на рынки недвижимости страны ЕС не смогут в той мере, в какой на это до сих пор способны США.
Это означает возможности принесения экономики Еврозоны в жертву валютной стабильности, причем относительной», — пояснил Бобров.
Как отметил экономист, вынужденная «задранность» валютного курса губительна, а ситуация на сырьевых рынках резка. По словам эксперта, в условиях угрозы валютной системе приходится смотреть на ее обеспечение, а именно оно само по себе сокращается.
«Хуже того, часть евроактивов, например, акции как раз энергетических концернов, подвергается скупке внешними игроками. И, вероятно, отчасти это враждебные игроки, готовящиеся "доесть" конкурентов», — подытожил Бобров.
Ранее Игорь Бобров рассказал ФАН, что за подорожавшее строительство терминалов СПГ в Германии заплатят наследники.