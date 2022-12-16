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Певица Вика Цыганова задумывалась над усыновлением блогера Дани Милохина

Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова задумывалась над усыновлением блогера Дани Милохина

Бегство из России блогера и музыканта Дани Милохина отвернуло от него многих звездных коллег, включая певицу Вику Цыганову. Как призналась исполнительница, в свое время она даже хотела его усыновить.

Цыганова в очередном выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» подчеркнула, что с отъездом Милохина за рубеж эти планы остались в прошлом.

«Они сказали, у них мама есть. Но уже поздно, это уже отравлено, теперь это его путь покаяния», — заявила она.

Героиня выпуска назвала Милохина увлекательным «бесом» и добавила, что считает его «несчастьем этого времени» и инструментом для борьбы с Россией.
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