Политолог Кедми честно раскрыл свое отношение к бежавшим за границу россиянам

Бежавшие за границу россияне представляют собой лишь «мелких искателей счастья». Такое мнение выразил политолог Яков Кедми в эфире передачи «Соловьев Live».
Он подчеркнул, что понимает миграцию исключительно по религиозным или национальным соображениям, передает «Экономика сегодня». Остальные причины не достойны уважения, считает эксперт.
Так, он задал россиянам, покинувшим родину после 24 февраля и 21 сентября, публичную трепку. Он отметил, что их никто не выгонял из РФ. По его словам, эти мигранты готовы менять одну страну за другой в поисках «мещанского счастья».
«Вот эти перекати-поле сегодня — то же самое. Куда бы они ни приехали, у них нет чувства долга перед странами и народами, куда они приезжают. Это для них удобный инструмент. Нет, покатятся дальше. Пока не докатятся», — сказал Кедми.
Ранее политолог выразил уверенность, что израильские власти проверят законность получения юмористом Максимом Галкиным✱ (признан в РФ иноагентом) и его супругой Аллой Пугачевой местного гражданства.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами